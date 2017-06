Villingen-Schwenningen Arbeiten mit Schallgeschwindigkeit

Doch auch unter der Brücke stehen noch Arbeiten an: In den Sommerferien werde hier der Untergrund gestrahlt und damit auf das Auftragen des Spritzbetons vorbereitet. Diese Arbeiten können allerdings nur in Absprache mit der Deutschen Bahn stattfinden, schließlich befinden sich unter der Brücke die Gleise. "An den Hauptgleisen haben wir nachts nur ein kleines Zeitfenster, während dem wir arbeiten können", berichtet Weimer. In rund 55 Nachtschichten, wenn der Zugverkehr ruht und die Oberleitungen geerdet werden können, wolle man diese Maßnahme erledigen.

Was den Zeitplan betrifft, so betonen die Verantwortlichen unisono, sei man absolut im Plan. Das liege auch daran, dass im vergangenen Jahr mehr Arbeiten fertiggestellt werden konnten, als zunächst vorgesehen – beispielsweise sei die Mittelinsel bereits fertig und auch der gesamte Hohlkasten konnte schon vor der Winterpause instand gesetzt werden. "Wir haben den Bauplan modifiziert und damit zwei Monate Bauzeit eingespart", erklären Weimer und Hemmerling. Die für den 15. November 2017 geplante Freigabe könne daher eingehalten werden. Und auch von den Baukosten gibt es gute Neuigkeiten: Es bleibt bei den rund 1,9 Millionen Euro.