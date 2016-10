VS-Schwenningen. Die Vorarbeiten für den Neubau der Neckarhalle beginnen in der nächsten Woche. Deshalb wird laut Mitteilung der Stadtverwaltung der Parkplatz neben dem Neckartower ab Montag, 17. Oktober, gesperrt. Zur Einrichtung der Baustelle wird ab diesem Tag der Bauzaun aufgestellt. Der Parkplatz kann also ab Montag, 17. Oktober, nicht mehr genutzt werden. Als Ausweichmöglichkeit stehen den Autofahrern die Parkplätze in der Burgstraße zur Verfügung, heißt es in der Pressemitteilung weiter.