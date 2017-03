Villingen-Schwenningen Arbeiten an Baustellen gehen wieder los

Brücke Schwenninger Straße: Auch die Sanierung der Brücke schreitet nun nach der Winterpause weiter voran. "Der Bauauftrag an die Firmen läuft hier wie geplant weiter", so Brunner. Dort hätte man nun bereits wieder Kapazitäten, die Arbeiten aufzunehmen, nachdem man wegen dem Frost eine Zwangspause einlegen musste. Hier sei man im Zeitplan, es ist geplant, dass die Sanierung in diesem Jahr abgeschlossen wird.

XXXLutz: Die "Umfeldmaßnahmen", wie Stadt die Arbeiten rund um die Neuansiedlung des Möbelhauses am Vorderen Eckweg nennt, werden nach der Winterpause ebenfalls wie geplant wieder aufgenommen. Geplant ist als nächstes der Bau des Kreisverkehrs an der Kreuzung Milanstraße/Vorderer Eckweg, der anschließend mit der neuen Stichstraße verbunden wird.

Stadteinfahrt West: Wohl eher zur Mitte des Jahres wird die umfangreiche Sanierung der Stadteinfahrt West mit einem neuen Abschnitt fortgesetzt. Die Stadt wird dort die Arbeiten auf der Goldenbühlstraße zwischen der Vockenhauser Straße und der Wieselsbergstraße vorantreiben. Brunner: "Derzeit bereiten wir aber erst die Ausschreibungen für die Arbeiten vor." Geplant ist hier, neben der grundlegenden Straßensanierung, einen fehlenden Radweg zu ergänzen und der Ausbau der Barrierefreiheit. Ende 2018 soll die Maßnahme beendet sein.

Stadtbezirk Schwenningen

Marktplatz: Bei der großen Marktplatzsanierung laufen derzeit die Restarbeiten des ersten Bauabschnitts, die vor der Winterpause nicht mehr fertiggestellt werden konnten. So wird momentan in der Bürkstraße der Kanal erneuert. Anschließend stehen die umfangreichen Maßnahmen des zweiten Bauabschnitts an. Geplant sind hier zwischen der Marktstraße und der Straße Auf der Lehr Kanalerneuerungen und die Neugestaltung der Straßen sowie Gehewege. Beginnen möchte man Ende März beziehungsweise Anfang April. Danach geht es, voraussichtlich Ende Juli 2017, mit dem dritten Bauabschnitt im Bereich Auf der Lehr/Marktplatz/Dauchinger Straße/Spittelstraße weiter. Neben der Platzgestaltung stehen ebenfalls Straßenerneuerungen und Kanalarbeiten an. Darüber hinaus wird im Kreuzungsbereich ein Kreisverkehr angelegt. Das Ganze soll bis Ende 2018 beendet sein.

Stadtbezirk Pfaffenweiler

Schönbühlstraße: Rund eine halbe Million Euro investiert die Stadt zudem in Pfaffenweiler. Dort werden mehrere landwirtschaftliche Gehöfte an die Kanalisation angeschlossen. Startschuss für die Maßnahmen ist hier im März. "Die Arbeiten sind eher unabhängig vom Wetter, da der Boden ja nicht mehr so stark gefroren ist", informiert die Pressesprecherin hierzu.