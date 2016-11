Villingen-Schwenningen Arbeit auf mehr Schultern verteilen

VS-Rietheim. Zum Vorstandssprecher wurde Bernd Bucher gewählt, unterstützt wird er von Christina Moser und Reinhard Lelle. Neu im Team ist Alina Doser, die zur Schriftführerin gewählt wurde.

Die Umstrukturierung der Ämter erforderte eine außerordentliche Sitzung, bei der Ewald Bucher als Noch-Vorsitzender erklärte, dass er und seine Frau Bettina sich entschieden hätten, gemeinsam den seit der vergangenen Jahreshauptversammlung verwaisten Posten des Kassierers zu übernehmen. Zudem erklärte Bucher, der mit seiner über zwölfjährigen Amtszeit bis jetzt am längsten den Verein führte, dass es für ihn nun an der Zeit sei, den Schlussstrich zu ziehen. Ein Wechsel täte dem Verein gut, damit kämen neue Impulse und Ideen herein.

Aufgrund des Ämterwechsels war eine Satzungsänderung erforderlich, mit der sich die Mitglieder eine Stunde lang intensiv beschäftigten. Mehrere Abschnitte von elf Paragraphen wurden geringfügig geändert. Jeder Punkt musste zur Abstimmung von den Versammelten vorgetragen werden, damit alles seine Richtigkeit habe.