Villingen-Schwenningen Arabisch lernen

Am Donnerstag, 6. Oktober, erteilt Islamkundlerin und Politologin Fatima Majsoub von 19 bis 20.30 Uhr Arabischunterricht. Im Rahmen einer "Kleinen arabischen Sprachkunde" erhalten die Teilnehmer wichtige Sprach- und Alltagstipps für den ersten Kontakt mit arabischen Muttersprachlern. Das Seminar findet in der VHS, Villingen, Kanzleigasse 6 (Münsterplatz) statt.

Ferner werden im Oktober zwei ganztätige Trainings angeboten: zum "Interkulturellen Training für ehrenamtliche Helfer in der Flüchtlingshilfe" lädt Kirsten Timme für Samstag, 8. Oktober, 9 bis 16 Uhr, ein. Ein "Argumentationstraining gegen fremdenfeindliche Stammtischparolen" von der Landeszentrale für politische Bildung, findet am Samstag, 15. Oktober, 9 bis 17 Uhr, statt. Beide Kurse werden in den Räumlichkeiten der Volkshochschule Schwenningen, Metzgergasse 8, veranstaltet.

Das komplette Programm der Ehrenamtsakademie ist im VHS-Programmheft oder unter www.villingen-schwenningen.de einsehbar. Anmeldungen werden von der VHS, Telefon 07720/82 22 72 oder 07721/82 22 90 entgegengenommen.