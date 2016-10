VS-Villingen. Am Sonntag, 30. Oktober, spielt im Villinger Jugend-Kulturzentrum K3 die italienische Musikgruppe Appaloosa. Appaloosa werden aus Nordamerika stammende Wildpferde genannt, die gleichnamige 1998 in Livorno/Italien gegründete Band darf als ebenso wild und ungestüm bezeichnet werden, wie ihr gefeierter letztjähriger Auftritt im Limba in Villingen bewies. Nach etlichen bandinternen Umstrukturierungen erschufen sie ab 2000 einen ganz eigenen, tanzbaren Sound aus Funk und Psychedelic Rock. Aber Achtung: Wer empfindliche Ohren hat, sollte Oropax mitbringen. Das vom Cafe Limba in Zusammenarbeit mit und im K3 veranstastaltete Konzert beginnt um 19.20 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr.