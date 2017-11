Villingen-Schwenningen Apfelbaum in St. Ursula gepflanzt

VS-Villingen. Ein "ökumenisches Apfelbäumchen" wächst seit dem Buß- und Bettag in den St. Ursula-Schulen an der Bickenstraße in Villingen. Der evangelische Religionslehrer Pfarrer Steffen Wudy hat es mit der Jahrgangsstufe 10 im hinteren Schulhof eingepflanzt. Es soll an den berühmten Ausspruch erinnern, der dem Reformator Martin Luther zugesprochen wird: "Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen."