Villingen-Schwenningen Apfelbäume bestens frisiert

Auf die kleine Streuobstwiese am Dorfplatz in Weilersbach hatte die Narrenzunft daher zum Baumschneidekurs eingeladen. Das Ergebnis des "Rückschnitts", der im März 2016 erstmalig vorgenommen worden war, wurde besprochen und der fällige Pflegeschnitt ausgeführt.

Referent Dieter Müller vom Obst- und Gartenbauverein Seitingen-Oberflacht stellte das professionelle Handwerkszeug und erklärte, wie man es richtig macht. Auf die Leiter stiegen die Teilnehmer und waren so begeistert, dass insgesamt drei städtische Apfelbäume bearbeitet werden konnten.

Selbstverständlich, so hieß es, wird man sich 2018 zum Erhaltungsschnitt am selben Ort in Weilersbach wieder einfinden.