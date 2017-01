Villingen-Schwenningen Anwohner hoffen auf die Stadträte

"Die Antwort ist eine Unverschämtheit", fühlt sich Gabi Janetzki unverstanden. Der OB habe mehrmals gezeigt, dass ihm die Interessen der Bürger egal sind. "Bei uns allen liegen mittlerweile die Nerven blank", sagt auch Corinna Kulka.

Nicht nur der Bau der Neckarhalle hat bei den Nachbarn das Fass zum Überlaufen gebracht. "Die Stadt baut, ohne nachzudenken", so Kulka weiter.

Pläne für Studentenheim im Neckarpark verschärfen die Situation

Jetzt kommen auch noch die Überlegungen der Verwaltung hinzu, ein Studentenwohnheim im Neckarpark zu errichten. "Wir befürchten, dass wir von Studenten zugeschaufelt werden", meint Janetzki. Bei den derzeitigen winterlichen Verhältnissen sei der Ärger besonders groß: Die Studenten benutzten diejenigen Flächen, die die Anwohner vorher freigeräumt hätten.

Daher haben sich die Anwohner an die Grünen-Stadträten Cornelia Kunkis-Becker gewandt. Sie hatte bereits in der Sitzung des Gemeinderats vor Weihnachten zu Bedenken gegeben, dass das bestehende Parkproblem durch ein neues Studentenwohnheim nur verschlimmert werde.

In ihrem Schreiben untermauern die Anwohner ihre Sorgen und den Verlust ihrer Lebensqualität – und finden bei der Stadträtin Gehör: Sie könne die unbefriedigende Situation nachvollziehen. Nach Rücksprache mit der Fraktion würden die Grünen in der nächsten Sitzung des Technischen Ausschusses in der kommenden Woche das Anwohner-Parken in Schwenningen beantragen, teilt Kunkis-Becker mit.

Eine letzte Hoffnung im Kampf gegen die Verwaltung? Kulka und Janetzki sind gespannt auf die Reaktion der übrigen Stadträte. "Wohngebiete müssen vom Verkehr einfach entlastet sein, vor allem solch ein traditionelles wie der Neckarstadtteil.

Trotzdem: Die nervliche Belastung einerseits sowie die Enttäuschung über das Verhalten des Oberbürgermeisters ist besonders bei Gabi Janetzki groß: "Früher oder später werden wir hier wegziehen."