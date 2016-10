Villingen-Schwenningen Anwohner gehen auf die Barrikaden

"Mein Mann und ich trauen uns schon gar nicht mehr, unsere Autos zu bewegen." Denn es dauere keine zwei Minuten, bis der Parkplatz neu belegt sei. Zudem stünden viele Autos im Halteverbot oder zu weit in die Kreuzung hinein. "Wir würden am liebsten wegziehen", zeigt sich die Schwenningerin erbost, auch in Bezug auf die Neckarhalle, die neben dem Tower entstehen soll: "Dann haben wir nicht mal am Wochenende Ruhe."

Sie könne nicht verstehen, warum die Stadt so rücksichtlos handele, meint auch Nachbarin Gabi Janetzki. "Wir fahren mit dem Auto nur noch weg, wenn der Kühlschrank leer ist", sagt sie. Der Unmut hatte bei Janetzki und Kulka soweit geführt, dass sie vor zwei Wochen eine Unterschriftenaktion in der Wera­straße gestartet hatten. "Alle Anwohner sind derselben Meinung", meint Janetzki. Die Liste habe sie an den OB geschickt – und auch auf wiederholtes Nachfragen bisher keine Reaktion gehört.

Um die Situation zu entschärfen, äußern die Bewohner in ihrem Schreiben den Wunsch nach einer Anliegerstraße. "Wir sind natürlich bereit, für einen Anwohner-Parkschein zu zahlen", so Kulka. Als Alternative für die Studentenstellplätze schlage sie den Hilben- oder den Gustav-Strohm-Parkplatz vor.

Und was sagen die Studenten zur Parksituation? Die beiden DHBW-Absolventen Nico Seng und Lucas Müller sind keine Tages-Studenten, sondern wohnen im Neckarstadtteil. "Es ist viel zu extrem hier", meint Seng sofort. Er versuche es zu vermeiden, sein Auto fortzubewegen. Für seine Kommilitonen ginge morgens viel Zeit drauf, um in den hinteren Straßen einen Parkplatz zu finden.

Seitdem er nicht mehr neben dem Neckartower parken kann, ist FH-Student Lukas Mucha froh, den privaten Stellplatz eines Freundes in einer Seitengasse der Wera­straße zu dürfen. Die von der Stadt angegebene Ausweichmöglichkeit in der Burgstraße sei definitiv zu weit, meint er. Und die für Studenten ausgewiesenen Parkplätze links und rechts vom Bahnhof seien bereits um acht Uhr morgens komplett belegt. Mucha: "So kann es nicht weitergehen."