Villingen-Schwenningen Ansturm auf die Duale Hochschule

Unsere Hochschule ist in den letzten 40 Jahren ständig gewachsen. Dem Bedarf unserer Dualen Partner haben wir uns stets durch neue Kurse und Studiengänge angepasst. Die höheren Studierendenzahlen wurden durch das Land auch immer finanziert. Jetzt ist die DHBW dem Hochschulfinanzierungsvertrag beigetreten. Das gibt uns bis 2020 zwar Finanzierungssicherheit, aber unsere Kapazität wurde auf 415 Anfängerkurse landesweit begrenzt, für Villingen-Schwenningen sind dies 30 Anfängerkurse oder 858 Studierende pro Jahr. Die im vergangenen Jahr aufgenommenen 909 Studierenden waren deshalb ein einmaliges Zugeständnis an den Bedarf unserer dualen Partner. In diesem Jahr werden wir höchstwahrscheinlich nicht mehr alle Studienplatzwünsche erfüllen können. Auch können wir bis 2020 nur neue Bachelor-Studiengänge einrichten, wenn bestehende zurückgefahren werden.

Können Sie das für die einzelnen Studiengänge differenzieren?

Im Studiengang Soziale Arbeit haben wir weit über unsere Kapazität Studierende aufgenommen. Im Bereich Jugend, Familie und Sozialhilfe haben wir 93 Studienanfänger, die Kapazität liegt bei 60 Plätzen. 48 Studienanfänger gibt es in der Studienrichtung Soziale Arbeit – Psychische Gesundheit und Sucht, dort haben wir eine Kapazität von 30 Plätzen. Wir konnten diesen Herbst die vielen Studierenden noch teilweise auf dem Campus der Fakultät Wirtschaft unterbringen, auf Dauer ist dies aber nicht möglich. Wir brauchen diese jungen Menschen im sozialen Bereich in Zukunft dringend, deshalb schmerzt es mich besonders, in diesem Jahr möglicherweise nicht alle Studierwilligen aufnehmen zu können. In der Fakultät Wirtschaft sind die Studiengänge Steuern und Prüfungswesen sowie Wirtschaftsprüfung ebenfalls überbelegt.

Kommen die Studierenden hauptsächlich aus der unmittelbaren Umgebung?

Studienplätze an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg sind sehr gefragt. Auf einen Studienplatz bewerben sich bei den Unternehmen teilweise über 100 Abiturienten. Unsere Studienakademie befindet sich allerdings in einer Randlage. Wir sind durch die Studienakademien Lörrach, Karlsruhe, Stuttgart und Ravensburg, die größtenteils die gleichen Studiengänge anbieten, eingekreist. Im Süden befindet sich die Schweizer Grenze und trotz großer Anstrengungen war es bisher noch nicht möglich, die Schweizer Unternehmen oder Einrichtungen zur vermehrten Teilnahme am dualen Studium zu begeistern. Deshalb sind wir besonders stolz darauf, dass wir in vielen Studiengängen auch eine bundesweite Nachfrage haben und Studierende aus Kiel oder Rostock den langen Weg nach Schwenningen auf sich nehmen. So können wir Studierende aus allen 16 Bundesländern verzeichnen. Im Studiengang Wirtschaftsprüfung kommen sogar 83 Prozent der Studierenden aus anderen Bundesländern. Die größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland schicken ihre Studierenden zu uns. Im Studiengang Steuern- und Prüfungswesen sind es 25 Prozent Nichtlandeskinder, in Sozialwesen 20 Prozent mit steigender Tendenz.

Wie werden die Vorlesungen abgedeckt? Wächst das Personal mit den Studierenden?

Da wir in den letzten Jahren Mittel zurücklegen konnten, sind wir nun in der Lage, trotz der Überlast allen Studierenden auch weiterhin ein hervorragendes Studium bieten zu können. Das schnelle Wachstum in den letzten Jahren war und ist aber nur möglich durch unsere 720 Lehrbeauftragten aus der Praxis, die fast 60 Prozent der Vorlesungen halten. Diese hoch qualifizierten Führungskräfte aus der Industrie, Dienstleistungsunternehmen oder sozialen Einrichtungen stehen für den hohen Praxisbezug des dualen Studiums.

Gibt es neue Master-Studiengänge?

Die Masterstudiengänge der DHBW werden von unserem Center for Advanced Studies in Heilbronn organisiert. Entwickelt werden sie aber in den einzelnen Studienakademien. So wird seit letztem Herbst der von unserer Fakultät Sozialwesen entwickelte Master-Studiengang Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft neu angeboten. Die Professoren Karin Sauer und Süleymann Gögercin leiten gemeinsam den neuen Master-Studiengang. Auch die teilweise in VS entwickelten Master-Studiengange Accounting, Controlling und Steuern sowie Governance Sozialer Arbeit laufen sehr gut. In Kooperation mit der Universität Freiburg gibt es seit 2008 den Master-Studiengang Taxation, den mein Vorgänger Ulrich Sommer initiiert und aufgebaut hat. Dieser ist so erfolgreich, dass auch Vorlesungen in Hamburg und Frankfurt stattfinden. Neu ist an unserer Hochschule auch eine Forschungsprofessur Diversity und Gender.

Wie steht es um die kooperative Forschung an der DHBW?

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg nimmt an dem Programm Innovative Hochschule teil und kann mit bis zu zwei Millionen Euro gefördert werden. Mit dem uns dann zufließenden Anteil können wir die Vernetzung mit unseren Dualen Partnern auf dem Gebiet der kooperativen Forschung weiter vorantreiben. Immer öfter arbeiten wir auch mit der Hochschule Furtwangen zusammen. So war unser gemeinsamer Antrag eMobility erfolgreich, so dass nun für Dienstreisen und für die Studierenden mehrere Elektroautos zur Verfügung stehen.

Wie sieht es mit räumlichen Erweiterungen aus?

Durch die Anmietung der Etter-Villa und die Renovierung des Kutscherhauses konnten wir den dringendsten Bedarf in der Fakultät Wirtschaft decken. Aber für einen weiteren Ausbau ab 2020 brauchen wir neue Räume. In diesem Bereich werden wir ebenfalls sehr eng mit der Hochschule Furtwangen kooperieren. Rektor Rolf Schofer und ich verstehen uns sehr gut und die beiden Hochschulen haben hier die gleichen Interessen. Aktuell haben wir, wie bereits schon mehrmals berichtet wurde, sehr großen Raumbedarf im Bereich Sozialwesen. Der Erweiterungsbau in der Schramberger Straße ist auf gutem Wege.

Wie sieht es aus mit dem Bedarf bei Studierendenwohnheimen?

Wir brauchen dringend neue Studierendenwohnungen in Schwenningen. In regelmäßigen Gesprächsrunden treffen sich die Hochschulleitungen der drei Hochschulen mit dem Oberbürgermeister, dem Bürgermeister und den Amtsleitern und sprechen unter anderem über dieses Thema. Im Gespräch ist ein Studierendenwohnheim auf dem Landesgartenschaugelände und in der Schramberger Straße 28.

In diesem Jahr müssen außerdem die beiden Prorektorenstellen neu besetzt werden. Wie ist der Stand der Dinge?

Der Prorektor und Dekan der Fakultät Sozialwesen Anton Hochenbleicher-Schwarz wird zum 30. September in den Ruhestand gehen. Die Prorektorin und Dekanin der Fakultät Wirtschaft Bianka Lichtenberger kehrte Ende letzten Jahres wieder in die Schweiz zurück. Die Aufgaben in der Fakultät Wirtschaft habe ich vorübergehend übernommen. Die beiden Stellen wurden im Herbst ausgeschrieben. Das Interesse ist sehr groß, sowohl intern als auch extern, es kam sogar eine Bewerbung aus Berlin.

Wann und wie werden die Bewerber ausgesucht?

Zur Zeit tagen noch die Findungskommissionen. Diese werden dem Präsidium der DHBW eine Dreier-Liste vorschlagen, gewählt wird dann am 30. März im örtlichen Senat und im örtlichen Hochschulrat der DHBW VS.

Sie feiern in diesem Jahr Ihren 65. Geburtstag. Wann wird die Rektorenstelle ausgeschrieben?

Ich bin noch bis zum 31. März 2019 gewählt. Voraussichtlich werde ich 2018 in den Ruhestand gehen. Der Termin steht allerdings noch nicht fest. Die Fragen stellte Felicitas Schück