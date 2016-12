Villingen-Schwenningen Anschlag Berlin: "Wir standen genau dort"

"Henning Keune, da hatten wir Glück", diese Worte tippte Nicola Schurr schon am Montagabend in einer Diskussion auf Facebook ins Internet. Zwei Tage, bevor der Lastwagen in den Berliner Weihnachtsmarkt raste, stand nämlich dort, wo das Fahrzeug jetzt Menschen unter sich begrub, noch eine Gruppe aus Villingen-Schwenningen: Die SPD der Doppelstadt – darunter auch Nicola Schurr und der Leiter des Amts für Stadtentwicklung Villingen-Schwenningen, Henning Keune. Unweigerleich drängen sich die Gedanken auf: "Was wäre gewesen, wenn am Samstag..."

"Jetzt ist es natürlich doppelt bedrückend. Nicht mit dem Gedanken verbunden, dass man Glück gehabt hat, sondern eher fühlt man sich den Opfern und ihren Angehörigen besonders verbunden, da man genau weiß, wie es vor Ort aussieht, wie es ist", versucht Schurr seine Gefühle in Worte zu fassen. Aber was fühlt der Mit-Initiator des Netzwerks "VS ist bunt" an Tagen wie diesen nach einem Terroranschlag, begangen durch einen mutmaßlich als Flüchtling eingereisten und in einem Flüchtlingsheim wohnenden Mann? Zweifelt der Mann, der im AWO Regenbogenhaus als Betreuer für 29 Unbegleitete Minderjährige Asylbewerber arbeitet, nun an seiner flüchtlingsfreundlichen Gesinnung? Möchte er am liebsten alle Flüchtlinge in den Flüchtlingsunterkunften der Doppelstadt auf Herz und Nieren prüfen?

"Nein ich zweifel’ nicht daran", sagt Schurr. Atemlos verfolgte er am Montagabend die Berichterstattung aus Berlin am Fernseher während seiner Nachtschicht – "mit einigen meiner Jugendlichen, alles junge Flüchtlinge", erzählt Schurr. Sie seien nicht minder geschockt gewesen, gibt Schurr wieder: "Wieso macht jemand so etwas?", hätten sie gefragt. Und gesagt: "Niemand, der vor Krieg flüchtet und hier ein neues Zuhause findet, würde so etwas ma chen. "Das sind die Menschen, vor denen wir geflohen sind."