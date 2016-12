Villingen-Schwenningen Anonymität ist das oberste Gebot

Sie sitzen rund um die Uhr am Telefon, um die Sorgen, Nöte, Ängste sowie existenzielle Krisen aufzufangen und die Anrufenden in ihrer schwierigen Lage zu begleiten, zu unterstützen und ihnen einfach mal ein Ohr zu leihen. Ihr Einsatz wird im "stillen Kämmerlein" anonym geleistet. Anonymität ist ohnehin das oberste Credo dieses Dienstes.

Auf der einen Seite um den Anrufenden die Schwelle zu vermindern, sich nach außen zu wenden und Hilfe zu beanspruchen, ohne, dass dies im direkten Bekannten und Familienkreis jemand erfahren muss. Auf der anderen Seite die Anonymität der MitarbeiterInnen, damit sie ihre Arbeit in einem geschützten Rahmen machen können.

So vielseitig wie die Anrufer sind auch die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, die Dank der qualifizierten Ausbildung und professionellen Begleitung durch Supervision und Fortbildungen sehr gut auf den Kontakt am Telefon vorbereitet sind. Neben der anschließenden Beratungsarbeit am Telefon, werden die Ehrenamtlichen durch ein großes Angebot an Fortbildungen und regelmäßigen Supervisionen unterstützt.

Ab März 2017 beginnt in Konstanz ein neuer Ausbildungskurs. Der Kurs führt in die vielseitige Beratungsarbeit ein und bietet ein Rüstzeug für den Umgang mit den Sorgen und Nöten anderer Menschen. Der Kennenlerntag hierzu findet im Januar statt.

Weitere Informationen: TelefonSeelsorge Schwarzwald-Bodensee, Telefon: 07531 / 27778 oder E-Mail: konstanz@telefonseelsorge.de