Villingen-Schwenningen Annika Isak findet den Draht zu jungen Leuten

Ein neues Zuhause im Jugendtreff "Chilly"

2008 bewarb sie sich bei "Die Mobilen", das ein Jahr zuvor gegründete Team für Mobile Jugendarbeit im Sozialraum VS. Damals war der Standort noch verteilt auf ­Büroräume in der Fachstelle Sucht und im Schwenninger Jugendhaus "Spektrum", Ende 2010 entstand im Stadtbezirk Villingen der Jugendtreff "Chilly", wo Annika Isak und ihre drei Kollegen ein neues und ideales Zuhause fanden.

Die Zielgruppe der Mobilen Jugendarbeit sind die 14- bis 27-Jährigen, "die von keiner anderen Einrichtung erreicht werden". In Projekten, aber auch in der Einzelfallarbeit, werden sie angesprochen, betreut, be- und angeleitet und – so das erklärte Ziel – zu selbstständigen Entscheidungen bezüglich ihres weiteren Lebensweges geführt.

"Bei uns wird niemand gezwungen, alles ist freiwillig", sagt Annika Isak, und genau das findet sie an ihrer Aufgabe so schön.

"Es ist doch toll, wenn die Leute wissen, an wen sie sich wenden können", sagt sie weiter und kommt dabei auf ihren Eingangssatz zurück: bei der ersten Begegnung zwischen Streetworkerin und Jugendlichen muss die Chemie stimmen, "ansonsten sind sie wieder weg". Das bedeute ­indes kein Laissez-faire, betont Annika Isak. Je länger man sich kenne, desto eher werden Grenzen gesetzt und "ich sage ihm oder ihr auch, wie bescheuert ich finde, was er oder sie getan oder nicht getan hat".

In den fast zehn Jahren bei den "Mobilen" hat die leidenschaftliche Netzwerkerin schon etliche Projekte mitgestaltet. Gerne erinnert sie sich an das Filmprojekt "Dialog". Damals ging das Streetworker-Team mit der Kamera auf Tour und fing die Meinungen der Jugendlichen ein, die man an städtische Ämter weiterleitete.

Bei der Abschlussveranstaltung kam ein richtiger Dialog zustande. Beim ­multikulturellen Koch- und Fitnessprojekt "Innerfit" kamen zum Jahresbeginn Jugendliche vieler Nationalitäten zusammen, an den Abenden des Projektes "Nightsports" lernen sie verschiedene Sportarten kennen.

Besonders stolz ist Annika Isak auf den Streetwork-Outpark beim "Chilly", für den die Jugendlichen selbst fast drei Jahre lang gekämpft haben, "wir haben nur unterstützt".

An jeder Villinger Fastnacht und je einmal wöchentlich in Villingen und Schwenningen kommt der Wohnwagen der "Mobilen" zum Einsatz, mit dem man ganz nah an die Jugendlichen rückt und die Hemmschwelle, sich Rat und Hilfe zu holen, noch weiter senkt.

Doch es gibt auch Niederlagen. So musste Annika Isak erkennen, dass das Projekt "Glücksspiel", ein Theaterstück mit Jugendlichen gegen die Spielsucht, zu ausufernden Vorbereitungen und Ansprüchen zum Opfer fiel – die Jugendlichen blieben nach und nach weg. "Wieder eine Erfahrung", sagt die werdende Mutter und lacht.

Demnächst geht sie in Mutterschutz

Demnächst geht sie in Mutterschutz und Elternzeit. Eine Reise mit dem Wohnmobil nach Skandinavien steht an. Annika Isak spricht Dänisch. Das lernte sie bei ihrem Praxissemester in einer dänischen Obdachlosenunterkunft. Seither zieht es sie immer wieder in den Norden. Dort kommt sie dann gerne auf ihre Leidenschaft, die Literatur zurück: "Wir nehmen eine ganze Bücherkiste mit".