VS-Villingen. Die Anmeldung zur fünften Klasse für das Schuljahr 2017/18 in der Karl-Brachat-Realschule findet am Dienstag, 4. April, und am Mittwoch, 5. April, jeweils 9.30 bis 11 Uhr und 14 bis 17.30 Uhr, in der Schulgasse 21, Hauptgebäude, zweites Obergeschoss, statt. Es sollten das Blatt vier der Grundschulempfehlung und der Geburtsnachweis zur Anmeldung mitgebracht werden. Eine persönliche Vorstellung des Kindes ist erwünscht, so die Schule.