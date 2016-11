Villingen-Schwenningen Anleger benötigen Risikobereitschaft

"Breiter diversifizieren als bisher", riet auch der Kapitalmarktstratege Martin Lück. Er sensibilisierte seine Zuhörer für den Zusammenhang von Volkswirtschaft, Politik und der Weltwirtschaft und gab zu, dass Kapitalanlagen komplexer als noch vor zehn Jahren und erfolgreich nur durch ein höheres Risiko seien. Das geringe Wirtschaftswachstum und die Niedrigzinsphase seien "zwei Seiten einer Medaille". Wachstum gebe es erst wieder, "wenn das "Schreckgespenst" Inflation zurückkehrt". Und das ist nach Schätzung Lücks erst der Fall, wenn die Generation der "Babyboomer" – in zehn bis 15 Jahren – in Rente geht. Am Dienstagabend glaubte noch niemand daran, aber Lück spielte die Wahl Trumps zum neuen US-Präsidenten schon einmal gedanklich durch. Wie nach dem "Brexit" Großbritanniens werden die Finanzmärkte dadurch nicht zusammenbrechen. "Ich glaube nicht an einen brutalen Abverkauf."