Villingen-Schwenningen Anklage wegen Sex mit 13-Jähriger

Villingen-Schwenningen (mae). Wie das Landgericht Konstanz mitteilt, wird dem Angeklagten, der zur Tatzeit 21 beziehungsweise 22 Jahre alt war, vorgeworfen, im Sommer 2011 mit einem damals noch 13-jährigen Mädchen "eine sexuelle Beziehung" geführt zu haben. Diese sei jedoch offenbar "relativ einvernehmlich" gewesen, wie man auf Nachfrage beim Landgericht erklärt. Insgesamt soll es im Zeitraum von sechs Wochen in 18 Fällen zum Sex gekommen sein. Der junge Mann ist deshalb wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in 18 Fällen angeklagt. Die Verhandlung soll am 16. Dezember im Landgericht Konstanz stattfinden, angesetzt ist ein Verhandlungstag.