Villingen-Schwenningen Angst unter Eigentümern geht um

Villingen-Schwenningen. Die Stimmung unter den Anwohnern ist gedrückt. Schon seit vielen Monaten leiden einige unter den ständigen Lärmbelästigungen und Streitereien im unteren Bereich der Färberstraße. "Fordern wir Ruhe ein, werden wir beleidigt, beschimpft, angepöbelt", erzählt ein älterer Mann. Seit der Messerstecherei im Juli fühlen sich viele Färbersträßler nicht mehr sicher, "zumal wir uns alleine gelassen fühlen". Wie berichtet, hatte es Anfang Juli in der Färberstraße eine schwere Auseinandersetzung vor einer Bar gegeben, in die zahlreiche Personen verwickelt waren. Drei Personen wurden verletzt. Die Polizei ging damals von einem ­Racheakt verfeindeter Gruppen aus. Mittlerweile sitzt einer der Hauptverdächtigen ein.

Genug nach "Exzessen"

Mit Resignation und Verbitterung lässt sich am ehesten das Gefühl beschreiben, dass viele betroffene Anwohner teilen. Doch seit kurzem scheint sich das Blatt zu wenden. Nun schaltet sich auch die zuständige Hausverwaltung massiv ein. Diese hatte zwar bereits mehrfach Gespräche mit ein paar Gastronomie-Betreibern geführt. "Doch ohne Erfolg", beschreibt der Geschäftsführer der Hausverwaltung die Endlosschleife an vergeblichen Gesprächen. Nach den "Exzessen vom Sommer" hatte die Hausverwaltung genug und wandte sich direkt an das Bürgeramt.