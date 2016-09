Villingen-Schwenningen Angreifer bleibt in der Psychiatrie

Ein psychiatrischer Sachverständiger erklärte den Täter für schuldunfähig und em­pfahl die Fortdauer der Unterbringung in der Psychiatrie. Die Anwältin des 47-Jährigen lehnte eine so eingreifende Maßnahme wie eine unbefristete Unterbringung ab. Sie verwies auf eine Gesetzesänderung, welche die Hürden für die Anordnung eines solchen Wegsperrens in der Psychiatrie deutlich höher gelegt hätten. Bei den Taten ihres Mandanten habe es sich um "Bagatellen" gehandelt, bei denen niemand ernstlich zu Schaden gekommen sei, argumentierte sie.

Das Gericht sah das ganz anders: Allein der Vorfall mit der 75-jährigen Dame hätte, wenn es sich um eine schwächlichere Person gehandelt hätte, viel schlimmer ausgehen können, erklärte der Vorsitzende Richter. Deshalb sei zum Schutz der Allgemeinheit eine Unterbringung anzuordnen. Der seit 25 Jahren an einer schizophrenen Psychose erkrankte Mann lehnt die Einnahme von Medikamenten ab. Deshalb, so der Sachverständige, sei seine Erkrankung inzwischen nicht mehr heilbar, aber behandelbar. Derzeit wird er aufgrund einer richterlichen Anordnung zur Behandlung gezwungen.

Zu den Taten sei es gekommen, weil er in einer Art von Verfolgungswahn Situationen völlig falsch interpretiert, sich verfolgt oder bedroht gefühlt habe. Auch eine eventuell für später geplante Aufnahme in eine betreute Wohngruppe lehnte der 47-Jährige ab. Er bezeichnete solche Einrichtungen als "Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für irgendwelche Studierte", die mehr Schaden anrichte als helfe. Außerdem sei er erwachsen und brauche keine Hilfe. Tatsächlich lebte er in der Vergangenheit entweder im Elternhaus, in der Psychiatrie oder auf der Straße.