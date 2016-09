Villingen-Schwenningen Angeschwärzt – mit einer Menge weißer Zettel

Welche Geschichte auch immer hinter den weißen Zetteln stecken mag, den auf dem Zettel Genannten oder dem Inhaber der jeweiligen Autonummer dürfte bei dieser Ansicht das Lachen vergangen sein.

Immerhin regte die Internetdiskussion auch zum Nachdenken an: Einer Dame, die diese Zettel als "halb so wild" empfand wurde beispielsweise auf die Sprünge geholfen: "Ich würd gerne mal wissen wie Sie sich verhalten würden, wenn der Name von Ihnen auf so einem Zettel ist und durch ganz Villingen inklusive Internet gehen würde". Ein anderer Kommentierender wird noch deutlicher: "Manche wissen nicht, ab wann man eine Straftat begeht Daumen hoch für den Zettel Verteiler."

Und genau das ist auch für die Polizei ein springender Punkt. Hier wurde umgehend der Ermittlungsdienst des Polizeireviers in die Sache eingeschaltet und geht dem Facebook-Fall nun nach. Der Knackpunkt: "Das auf den Zetteln genannte Kennzeichen ist existent", so Michael Aschenbrenner von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Tuttlingen im Gespräch mit unserer Zeitung.

Und mehr noch: Der Halter des Fahrzeugs mit dem Kennzeichen sei "jedoch ohne Polizeibezug", soll heißen: Er ist kein polizeibekannter Krimineller. Sollte der Sachverhalt frei erfunden sein, es den Mann mit diesem Namen jedoch geben, so Aschenbrenner, dann wäre möglicherweise der Tatbestand der Verleumdung erfüllt. Und das ist kein Kavaliersdelikt.

Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren oder empfindliche Geldstrafen muss befürchten, wer "wider besseres Wissen in Beziehung auf einen anderen eine unwahre Tatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen oder dessen Kredit zu gefährden geeignet ist", heißt es zugehörigen Gesetzestext. Geschieht eine solche Verleumdung sogar öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften – in diesem Falle also der in Villingen verteilten Zettel – dann, so Aschenbrenner, komme sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren in Betracht.

Und offenbar passiert so etwas in Villingen nicht zum ersten Mal. Vor etwa einem Jahr, erinnerte sich eine ­Internetnutzerin, sei in Villingen schon einmal so ein Vorfall gewesen – weiße Zettel mit üblen Beschuldigungen, allerdings mit anderen Namen und anderen Auto­nummern.