Villingen-Schwenningen. Eine ärgerliche Überraschung erlebte ein Autofahrer in Villingen. Am Donnerstagnachmittag, zwischen 15 Uhr bis 16 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken einen auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Sebastian-Kneipp-Straße abgestellten VW Bora beschädigt. Ohne sich jedoch um den von ihm angerichteten Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro am hinteren, rechten Kotflügel des Boras zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Villingen (Telefon: 07721/6010) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise.