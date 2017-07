VS-Villingen. Im Rahmen eines großen Jugendangelevents, zu dem auch Teilnehmer an Angelweltmeisterschaften erwartet werden, findet am kommenden Samstag, 8. Juli, ab 11 Uhr, an der Weiheranlage der Vereinigung der Sportangler (VDSA) zwischen Marbach und Rietheim ein Angelgeräteflohmarkt statt. Dabei können preisgünstig gebrauchte Angelutensilien erstanden werden. Wer sich mit einem eigenen Verkaufsstand für gebrauchtes Angelgerät am Flohmarkt beteiligen möchte (eigener Tisch ist mitzubringen) soll sich umgehend bei Silke Dorer unter der Telefonnummer 0171/4 15 87 22 melden. Die Teilnahme ist kostenlos.