Villingen-Schwenningen Angebot unverändert

Die dieses Jahr geringfügigen Änderungen der Fahrzeiten gelten ab dem 11. Dezember dieses Jahres. Der neue Ringzug-Fahrplan liegt demnächst in den Geschäftsstellen der Verkehrsverbünde Schwarzwald-Baar (VSB), Rottweil (VVR) und Tuttlingen (TUTicket), an den Bahnhöfen sowie in den drei Landratsämtern und bei allen Stadt- und Gemeindeverwaltungen entlang der Ringzugstrecken zur kostenlosen Mitnahme bereit. Der Jahresfahrplan 2017 behält das bewährte Design "2 in 1" bei, so dass im Fahrplanheft beide Teilstrecken des Ringzugs enthalten sind.

Anpassungen zwischen Villingen und Rottweil sowie Bräunlingen

Nach den umfangreichen Fahrplanänderungen im Dezember des Vorjahres bleibt das neue Fahrplanangebot des Ringzuges im Wesentlichen unverändert. Die wichtigsten Änderungen erfolgen hier im Überblick. Zwischen Rottweil und Bräunlingen sowie Villingen und Rottweil wurden bei den morgendlichen Abfahrten Anpassungen im Minutenbereich vorgenommen. Der bisherige Verkehrshalt "Brigachtal Klengen" wurde im Jahresfahrplan 2017 in einen Bedarfshalt umgewandelt. Fahrgäste werden gebeten, nun auch für diesen Haltepunkt die Haltewunschtasten im Türbereich der Fahrzeuge zu betätigen oder sich am Bahnsteig bemerkbar zu machen. Erstmals gibt es mit dem Ringzug 88018 im Jahresfahrplan 2017 um 7.26 Uhr einen durchgängigen Ringzug von Rottweil nach Trossingen Stadt.