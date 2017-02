Villingen-Schwenningen Anfang März gibt’s den Polizei-Gipfel

Abgesehen davon erhofft man sich Gehör für Villingen-Schwenningen: "Wir haben die Erwartung, dass unsere gemeinsame Resolution von Kreis und Stadt im Rahmen der Evaluation der Polizeireform geprüft wird", so Brunner.

Können die anderen Städte im Rennen derzeit mit großen Highlights punkten – in Tuttlingen entsteht gerade das IFC, das Innovation- und Forschungszentrum der Hochschule Furtwangen und Rottweil will mit dem Thyssen Krupp Testturm und der geplanten Hängebrücke Neckarline hoch hinaus – ist es in Villingen-Schwenningen ruhig geworden um überregional relevante Attraktionen. Ein Polizeipräsidium wäre Balsam für die teils geschundene Villingen-Schwenninger Seele.

Doch besteht wirklich Grund zur Hoffnung? Folgte man den Haushaltsreden der Gemeinderatsfraktionen, konnte man diesen Eindruck gewinnen. Dort warben Renate Breuning (CDU) und Bertold Ummenhofer (Freie Wähler) sogar darum, die Waldstraße baldmöglichst fertig zu sanieren, um die Polizei in der Villinger Waldstraße auch ordentlich willkommen zu heißen.

Die Stadtverwaltung selbst indes mag sich "nicht an Spekulationen" beteiligen, setzt aber offenbar schon mal auf das Ganz-oder-gar-nicht-Prinzip: "An Spekulationen möchten wir uns nicht beteiligen. Grundsätzlich erachten wir eine Teilung des Präsidiums für nicht sinnvoll", heißt es seitens der Verwaltung.