Villingen-Schwenningen Andreas Merz: "Mein Herz schlägt für die Gewerkschaften"

Stellvertreter will mit interessanten Aktionen punkten

Andreas Merz ist in Schwenningen bekannt, er engagiert sich in vielen Gremien bei Verdi und auch in der Kommunalpolitik. "Mein Herz schlägt für die Gewerkschaften und deren Interessen hier bei uns in der Region zu vertreten ist mir sehr wichtig", meinte Merz in seiner Antrittsrede. Sein neu gewählter Stellvertreter, Nicola Schurr, ist ebenfalls kein Unbekannter: Er ist bei "VS ist bunt" sehr aktiv und als Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Villingen-Schwenningen ebenfalls in der Kommunalpolitik engagiert. "Ich möchte gerne die Gewerkschaftsbewegung stärken und mit interessanten Aktionen und wichtigen Anliegen gerade auch die Jüngeren erreichen", so Nicola Schurr.

Der Vorstand ist mit Marica Schaulies von der NGG, Uwe Schwarzwälder von der IG Bau, Sebastian Goehl von der GEW, Kurt Weiss von der EVG, Andreas Merz von Verdi und Nicola Schurr von der IGM bestens aufgestellt und hat sich für die nächste Wahlperiode viel vorgenommen.