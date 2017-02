Villingen-Schwenningen Andere für Fußball begeistern

VS-Villingen. Tobias Hummler und Armin Stoll führen derzeit 18 Jungs und vier Mädchen in die Welt des Fußballtrainings ein.

Das vom Deutsche Fußballbund im Rahmen einer Qualifizierungsoffensive initiierte Projekt traf bei den beiden Sportlehrern 2013 auf offene Ohren, dient es jungen Menschen doch als Einstieg in eine lizenzierte Trainertätigkeit.

Seither ist das Romäusring-Gymnasium ein "DFB-Stützpunkt" an dem interessierte Jugendliche 40 Stunden in Theorie und Praxis der Fußballlehre geschult und anschließend im Tandem an Ganztagsschulen oder in Vereinen tätig werden.