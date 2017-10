Zu einer Taschenlampenführung durch die Dauerausstellung zum Thema ­"Halloween" lädt das Franziskanermuseum in Villingen am Dienstag, 31. Oktober, 17 Uhr, Kinder und Familien ein. Halloween gibt es hierzulande erst seit wenigen Jahren. "Die Ideen, die sich mit diesem Fest verbinden, sind jedoch weitaus älter: Seit Jahrtausenden spielen Vorstellungen vom Leben nach dem Tod eine Rolle im Alltag der Menschen", teilt das Museum it. In einer Halloweenführung wirft Museumsführerin Natalie Leva einen Blick auf "unheimliche" Ausstellungsstücke und erzählt von den Sorgen, Nöten und Hoffnungen vergangener Epochen. Dazu gibt es schaurige Anekdoten aus der Stadtgeschichte zu hören: von der geheimnisvollen "Totenkopftafel" bis zu Räubern, die sich als Gespenster verkleideten. Die Teilnahmegebühr beträgt drei Euro pro Person. Pro Familie sollte eine Taschenlampe mitgebracht werden. Foto: pixabay