Villingen-Schwenningen (wt). An der Schwenninger Neckarstraße auf dem künftigen Stadthallengelände beim ­Neckartower wurde am Wochenende der kürzlich aufgestellte lange Bauzaun umgeworfen. Die Polizei wurde vom Schwarzwälder Boten gestern auf den Fall aufmerksam gemacht und fuhr mit einer Streife in die Neckar­straße, um sich ein Bild zu machen.