VS-Schwenningen. Zu einem Verkehrsunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden an zwei beteiligten Autos in Höhe von etwa 13 000 Euro ist es am Montagvormittag kurz vor 9.30 Uhr auf der Kreuzung der Villinger und Kreuzstraße gekommen. Ein 24-jähriger Autofahrer war nach Angaben der Polizei auf der Kreuzstraße unterwegs und wollte auf die bevorrechtigte Villinger Straße fahren. Hierbei achtete der junge Mann nicht auf einen Wagen, dessen Fahrzeuglenkerin sich zur selben Zeit auf der Villinger Straße der Kreuzung näherte. Es kam schließlich, wie es kommen musste: Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Glücklicherweise trugen die Fahrzeuginsassen bei dem Unfall keine Verletzungen davon.