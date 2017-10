Villingen-Schwenningen An der Kilbig frischt Verein Freundschaft auf

Zum Mittagstisch wird den Gästen Schlachtplatte angeboten. Die selbst gemachten Torten und Kuchen zum Nachmittagskaffee tun ihr Übriges, um die Besucher aus Nah und Fern kulinarisch zu verwöhnen.

Über das Kilbig-Wochen­ende frischt die Musik- und Trachtenkapelle eine alte Freundschaft auf. Bereits am Samstag kommt die Trachtenkapelle aus Obereschach, Wohnbezirk von Ravensburg, nach Obereschach bei Villingen. Die Gäste werden in Villingen zu einer Stadtführung eingeladen, und am Abend wird in gemütlicher Runde die eine oder andere Anekdote aus vergangenen Zeiten die Runde machen. Überdies sollen auch Pläne für künftige gemeinsame Auftritte geschmiedet werden.

Am Sonntag werden die Obereschacher aus Ravensburg die Gäste zum Mittagstisch musikalisch unterhalten und bis 14 Uhr aufspielen. Anschließend können die Gäste ihr Glück versuchen, einen mähenden Rasenmäher in Form eines Hammels zu gewinnen. Ab 14.30 Uhr findet der Hammellauf statt. Sollte es regnen, wird der Hammel unter den Loskäufern natürlich verlost, teilt die Musik- und Trachtenkapelle mit.