Villingen-Schwenningen An der Betreiberfrage soll’s nicht scheitern

Scheitern verhindern

Nach der Ablehnung des geplanten Jugendkulturzentrums am Klosterhof durch den Verwaltungs- und Kulturausschusses gehen Joachim Spitz (Pro Kids Stiftung) und Matthias Kreutzer (Jugendförderungswerk) in die Offensive. Spitz will sich zwar sicherlich nicht aufdrängen, wie er im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten bemerkte. "Doch bevor das Projekt scheitert", übernehme man die Trägerschaft. Auch Matthias Kreutzer, Vorstandsmitglied im Jugendförderungswerk, bietet ehrenamtlich seine Dienste an, um zur Lösung der noch offenen und kontrovers diskutierten Betreiberfrage beizutragen. Kreutzer arbeitet in der Kommunalen Projektentwicklung.

In seinem Brief wendet sich an Oberbürgermeister Rupert Kubon und die Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat. "Ich verfolge die Debatte zum Aufbau des Jugendkulturzentrums bereits seit vielen Jahren. Die derzeitige, sehr verfahrene Situation finde ich äußerst bedauerlich und bin überzeugt davon, dass diese hätte verhindert werden können", schreibt Kreutzer.