Villingen-Schwenningen An den Schachbrettern knistert die Spannung

Mit großer Spannung war der Auftakt zur ersten Runde der Verbandsspiele erwartet worden, denn erstmals ging der 2015 fusionierte gesamtstädtische Verein SC Villingen-Schwenningen gleich mit vier Mannschaften an den Start und brachte somit 32 Spieler an die Bretter. Den Auftakt machte die neu gegründete vierte Mannschaft in der Bezirksklasse, die gegen den Absteiger aus der Bereichsliga, den SK St. Georgen antreten musste.

Die Gäste reisten mit nur sechs Spielern an, so dass gleich eine 2:0-Führung zu Buche stand. Der noch ohne DWZ am Brett 5 spielende Jugendliche Minh Tuan Le konnte seinen erfahrenen Gegner Bernd Semler im Mittelspiel aushebeln und seine Partie klar gewinnen. Einen weiteren Punkt steuerte Alexander Fritz gegen Dirk Bader bei. Mit zwei hart umkämpften Remis von Klaus-Peter Grasmeyer und Johann Gerhardt wurde der sensationelle Auftaktsieg mit 5:3 realisiert. Die erste Herrenmannschaft in der Landesliga gastierte in Sölden und gewann ebenfalls 5:3. Remy Heimers, Klaus Bräunlin und Hans-Joachim Dittmar gewannen ihre Partien relativ schnell. Nach diesem positiven Ablauf stabilisierten Bernd Fugmann und Albert Rait mit Remisen zum 4:1. Nun hätte noch ein halber Punkt zum Sieg gereicht, doch Peter Dorner gab sich damit nicht zufrieden und holte in einem Turm-/Springer-Endspiel den ganzen Punkt zum Endstand mit 5:3 für VS. Die zweite Mannschaft war nach einer starken Saison ebenfalls in die Landesliga aufgestiegen. Zwei wichtige Spieler mussten beim Debut aber an die Erste abgegeben werden, hinzu kamen zwei krankheitsbedingte Ausfälle, so dass an der 2:6-Niederlage gegen Kuppenheim II nicht zu rütteln war. Positiv: Eduard Klostermann, Robert Hirt und Uwe Raible konnten an den ersten drei Brettern den in der Wertungszahl deutlich höher eingestuften Spielern jeweils ein Remis abtrotzen, das gelang auch José González Garcia an Brett sieben. Die dritte Mannschaft war ebenfalls aufgestiegen, als Meister der Bezirksklasse in die Bereichsliga. Gegen den Staffelfavoriten und letztjährigen Vizemeister SK Messkirch gab es eine denkbar knappe 3:5-Niederlage. Trotz der stark ersatzgeschwächten Mannschaft und angesichts der deutlichen DWZ-Differenz von 1585 zu 1752 bot das Team eine tolle Leistung. In der Begegnung schaffte Walter Strobel am ersten Brett gegen Simon Klotz ein beachtliches Remis. Am dritten Brett kam Peter Siegert sogar zu einem überraschenden Sieg.

Das gleiche Kunststück schaffte Thomas Schaumann in seinem ersten Verbandsspielauftritt, und das gleich gegen einen Gegner mit einer DWZ von 1639. Die Jungen, wie Schaumann aus der vierten Mannschaft aufgerückten Konstantin Margolin und Julian Preuß erkämpften jeweils ein Remis gegen nominell sehr viel stärkere Gegner.