Villingen-Schwenningen Amtsgricht: Erweiterung ist vom Tisch

Damit beginnt die Suche nach einer endgültig Lösung für das Amtsgericht, das insbesondere aufgrund der organisatorischen Eingliederung der Nachlass- und Betreuungsabteilung weitere Flächen benötigt. Doch welche Möglichkeiten bleiben dem Amt für Vermögen und Bau nun noch?

"Es bleibt grundsätzlich denkbar, das Gefängnis für eine Büronutzung umzubauen, sofern wesentliche Merkmale des Kulturdenkmals erhalten beziehungsweise ablesbar bleiben", berichtet Steier. Grundvoraussetzung hierfür ist aber, dass die neue JVA in Rottweil in Betrieb genommen wird und das Gefängnis in Villingen nicht mehr gebraucht wird. Ein Baustart des JVA-Neubaus wird aber nicht vor 2020 erwartet.

Neben der möglichen Anmietung von weiteren Flächen sei laut dem Amtsleiter auch ein Neubau "in räumlicher Nähe zum Amtsgericht" möglich. Steier: "Von daher ist ein Neubau auf dem Tonhallen-Areal eine mögliche Option, konkrete Überlegungen hierzu gibt es allerdings noch nicht."

Bis die endgültige Lösung gefunden wird, muss man seitens des Amtsgerichts auf eine Übergangslösung zurückgreifen. Wie bereits mehrfach berichtet, wird hierzu derzeit das ehemalige Gesundheitsamt in der Schwenninger Straße als weiterer Standort umgebaut. Dorthin wird vorerst die Nachlass- und Betreuungsabteilung umziehen.

Umzugstermin verschiebt sich

Allerdings kommt es hier zu Verzögerungen. Bislang sei ein Teil der Brandschutzmaßnahmen, wie beispielsweise die Fluchttreppe an der Straßenseite, umgesetzt worden. Jedoch müssen noch Sicherheitsmaßnahmen, die EDV-Verkabelung und die Installation einer Brandmeldeanlage umgesetzt werden.

"Die Bauleistungen für die Umbau- und Sanierungsarbeiten in den Räumen des ehemaligen Gesundheitsamtes werden in Kürze ausgeschrieben, so dass mit der Durchführung der Arbeiten voraussichtlich im Mai begonnen werden kann", erklärt Steier.

Ursprünglich war geplant, bereits im Mai die neuen Räumlichkeiten zu beziehen. Die derzeitige Auftragslage von Handwerkern macht dem Zeitplan aber ein Strich durch die Rechnung. So sei es angesichts der "momentanen Baukonjunktur sehr schwierig", geeignete Unternehmer zu finden.

Aufgrund der Komplexität der Arbeiten müsse man mit einer Bauzeit von mindestens sechs Monaten rechnen. "In Abhängigkeit davon werden wir den Umzugstermin mit dem Amtsgericht festlegen", so Steier.