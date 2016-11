Villingen-Schwenningen Amtsblatt auf der Kippe

Villingen-Schwenningen. Das Amtsblatt soll es aus Kostengründen künftig entweder gar nicht mehr, oder zumindest nicht mehr in der bisherigen Form als Printausgabe geben. Darüber wird der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 16. November, ab 17 Uhr, in der Neuen Tonhalle entscheiden.