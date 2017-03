Villingen-Schwenningen Amt geht vor Obdachlosen in die Knie

Villingen-Schwenningen. Von Friedhofsruhe war zeitweise am Wochenende auf dem Gottesacker in Villingen nichts zu spüren. Immer wieder standen Besucher kopfschüttelnd vor den verschlossenen Türen der Toilettenanlagen beim Haupteingang oder bei der Friedhofskapelle. Das könne die Stadt doch nicht machen, ausgerechnet am Wochenende, wenn besonders viele Menschen auf Gräberbesuch gehen, die Toiletten zu schließen, Vandalismus hin oder her – und dann die Öffnungszeiten. Wer sei denn schon morgens um sieben auf dem Friedhof? Sehr wohl aber noch nach 15 Uhr. Da seien schließlich oft noch Beerdigungen. Zudem bestehe nun nirgends eine Möglichkeit, sich die Hände zu waschen nach Erdarbeiten auf dem Grab. Die öffentlichen Wasserhähne auf dem Friedhof werden erst kurz vor Ostern geöffnet.

Wieder andere nahmen die bereits vor geraumer Zeit ausgesprochenen Verbote für Fahrradfahrer und Hunde zum Anlass, die wenig vorhandene Bürgerfreundlichkeit zu kritisieren. Sicher sei Hundekot ein Thema, aber das Verbot, generell Hunde angeleint auf den Friedhof mitnehmen zu dürfen, sei für viele ältere und alleinstehende Tierhalter schwierig.

Das jüngste Vorgehen mit den beschränkten Öffnungszeiten der Toiletten sei aus einer Notsituation entstanden, sagte gestern Madlen Falke, Pressesprecherin der Stadt. Vorwiegend ein Obdachloser habe die beheizten Toilettenräume als Übernachtungsplatz genutzt. In den vergangenen Wochen habe sich die Situation mit der Verschmutzung derart zugespitzt, dass das Putzpersonal an seine Grenzen gekommen sei und die Friedhofsverwaltung keine andere Möglichkeit gesehen habe, dem Problem Herr zu werden, als die Schließung. Bisher sei es so gewesen, dass die Toiletten nachts geschlossen wurden. Aber der betreffende Obdachlose habe sich schon vorher auf den stillen Örtchen eingenistet. Eine Bewachung rund um die Uhr sei nicht möglich. Nur in der Arbeitszeit der Friedhofsarbeiter, die dann immer mal wieder ein Auge auf die Anlagen werfen können, sei dies handelbar, nämlich von 7 bis 15 Uhr.