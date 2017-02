Villingen-Schwenningen Ampeln werden umgerüstet

Im Zuge dessen erfolge dort dann auch gleich der Einbau und die Inbetriebnahme der Fußgängerampel an der Querung des Brigachweges, zeigt die Stadt weiter. auf.

Vier Ampeln in Villingen-Schwenningen sollen in diesem Jahr aus Umweltschutzgründen mit moderner LED-Technik ausgestattet werden. Rund ein Drittel der Kosten des Austauschs werde durch die "Klimaschutzinitiative des Bundes" gefördert. Nach fünf Jahren amortisiert en sich die Ausgaben, da bis zu 90 Prozent des Stromverbrauchs der Ampelanlagen eingespart werden können.

Neben dem Standort an der Villinger Friedrichstraße wird im Februar ebenfalls die Steuerung sowie die Signalgeber der Ampelanlage Schützenstraße/Rottweiler Straße/Spittelstraße in der Nähe des Holzbauers in Schwenningen durch LED ersetzt.