Villingen-Schwenningen Amokwarn-System geht bald an Friedensschule in Betrieb

Eine wichtige Rolle in diesem Zusammenhang spielt die Lautsprecheranlage, über die vom Sekretariat aus im Ernstfall weitere Anweisungen erfolgen könnten. "Die Installation steht demnach in engem Zusammenhang mit den Lautsprecheranlagen und deren Zustand", informiert Oxana Brunner. "Von der Ausstattung in den Schulen ist auch abhängig, ob die Warnsysteme per Kabel- oder Funkvernetzung gesteuert werden."

Wie hoch die Kosten sein werden, steht momentan noch nicht fest, sie seien abhängig von vielen Faktoren wie beispielsweise der Schulgröße, dem Zustand der Lautsprecheranlagen sowie des Zustands und der Art der Verdrahtungsvernetzung, erläutert die Pressesprecherin. "Sicherlich wird es sich aber um einen mindestens fünfstelligen Betrag handeln", meint sie.