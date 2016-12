Villingen-Schwenningen Amoksysteme sind meist Mangelware

Der Sachstandsbericht des Amtes erregte in der jüngsten Sitzung des Verwaltungs- und Kulturausschusses Besorgnis. Nur 25 Prozent der städtischen Schulgebäude verfügten über eine funktionierende elektrische Lautsprecheranlage, in allen anderen Fällen gebe es Mängel oder gar keine Anlage. Die Funktionstüchtigkeit dieser Anlagen ist aber Voraussetzung für die Einrichtung eines Amoksystems.

Es reiche bei weitem nicht aus, einfach ein paar Lautsprecher an die Wand zu schrauben, meinte Assfalg, da werde gleich der Brandschutz auf den Plan gerufen. Die Amok­alarmierungen laufen auch nicht direkt über die Notrufzentralen von Rettungsdiensten oder Polizei, weil die hohen technischen Standards nicht erfüllt sind oder weil die Kapazitäten fehlen. Das bedeutet, dass private Sicherheitsfirmen dem Auftrag erhalten und den Alarm gegebenenfalls an die Polizei weiterleiten. Kostenpunkt 20.000 bis 30.000 Euro. In Baden-Württemberg gebe es nur eine Schule in Winnenden, die über die technische Ausstattung verfüge, die Alarme direkt über die Polizei laufen zu lassen.

Die Friedensschule sei Projektschule für die Installierung des Amoksystems. Jetzt heiße es allerdings erst abwarten, bis die DIN-Norm gelte, sonst müsse eventuell noch einmal nachgerüstet werden, meinte Assfalg.