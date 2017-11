Villingen-Schwenningen American Football-Fans schauen sich gemeinsam Spiele an

Gemeinsam mit dem bis vor wenigen Jahren noch unerfahrenen Fan Philipp Heinichen kam Eventmanager Jochen Schwarzwälder auf die Idee, die Aktion Stammtisch zu lancieren. Es war in der Niederlassung in Villingen, als sich Heinichen bei einer der vereinzelt ausgestrahlten Übertragungen mit dem Virus "American Football" infizierte. Stück für Stück tauchte er in die Geheimnisse des Spiels ein. "Quasi mit jedem Spielzug stieg die Begeisterung für ein Spiel, bei dem praktisch jeder Spielzug eine neue Reaktion des Gegners erfordert und das wie Rasenschach mit menschlichen Spielfiguren wirkt." Schwarzwälder ergänzte: "Dank der wöchentlichen Übertragungen von Spielen der US-Profiliga National Football League (NFL) liegt es auf der Hand, einer größeren Bevölkerungsschicht das American Football näher zu bringen."

Von Beginn an holten die Organisatoren den Vorsitzenden des regionalen Footballteams der Neckar Hammers, Benjamin Breuer, mit ins Boot. Einst waren diese als Danube Hammers auf einem Spielfeld des FV Donaueschingen gestartet. Doch der Niedergang der einst ruhmreichen Fußballabteilung erforderte einen Umzug ins FSV- Waldstadion nach Schwenningen. "Hier fühlen wir uns wohl, stiegen in dieser Saison in die Oberliga auf und freuen uns über wachsenden Zuspruch." Breuer weist darauf hin, dass inzwischen bis zu 250 Zuschauer die in der warmen Jahreszeit ausgetragenen Heimspiele besuchen. Die spontane Idee mit den wöchentlichen Übertragungen zwischen September und Ende der NFL-Saison im Februar unterstützten er und sein Team auf Anhieb. "Nur so ist es möglich, die Bevölkerung für ein Spiel zu begeistern, bei dem der Teamgeist absolut im Fokus steht und bei dem der ›schwächste‹ Spieler eines jeden Teams meist entscheidend für den Ausgang ist". "Jede Saison ist neu, alle Teams können die Meisterschaft gewinnen, Seriensieger wie der FC Bayern München sind eher die Seltenheit", ergänzt Heinichen.

Damit die Stammtischbesucher an den Sonntagabenden mit einem positiven Eindruck heimkehren, ist während jeder Übertragung auch mindestens ein aktiver Spieler der Neckar Hammers vor Ort, der die Geheimnisse der Sportart und die Spielzüge aus eigener Erfahrung erläutert. "Wer ein Spiel live verfolgt, entdeckt rasch, dass auch die Fairness bei jedem Spiel eine bedeutende Rolle spielt", lädt Breuer dazu ein, einmal ein Spiel der Neckar Hammers live mitzuerleben. Jochen Schwarzwälder setzte sich derweil zum Ziel, mit dem wöchentlichen Stammtisch eine eigene American Football-Community aufbauen zu können. "Der Bedarf ist da, nun gilt es, die Interessen in einem Stammtisch zu bündeln."