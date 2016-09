Villingen-Schwenningen Amelie Fried liest

VS-Villingen. Als TV-Moderatorin hat sie ihre Karriere begonnen, inzwischen aber macht sie Schlagzeilen mit ihren Büchern: Amelie Fried ist am Donnerstag, 22. September, 20 Uhr, im Theater am Ring in Villingen bei "Autor im Gespräch" zu Gast und unterhält sich mit SWR-Redakteur Wolfgang Niess über ihren Roman "Ich fühle was, was du nicht fühlst".