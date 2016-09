Villingen-Schwenningen Amelie Fried liest zum Auftakt

Mit Amelie Fried beginnt im Theater am Ring in Villingen am Donnerstag, 22. September, 20 Uhr, die Reihe. Im Vordergrund steht "Ich fühle was, was du nicht fühlst": die Geschichte der 13-jährigen India, die durch die Liebe zur Musik eine besondere Beziehung zu ihrem Klavierlehrer aufbaut – bis er in einem einzigen Moment alles Vertrauen verspielt.

"Das Leben und Sterben der Flugzeuge" betrachtet ­ Heinrich Steinfest am Mittwoch, 9. November, im Franziskaner-Foyer in Villingen. Der aberwitzige Agenten­roman ist ein Drahtseilakt zwischen Phantasie und Wirklichkeit. Ein Gespür für Opfer und Täter hat auch Nele Neuhaus. Sie lässt am Mittwoch, 15. März, das Ermittler-Duo Pia Kirchhoff und Oliver von Bodenstein "Im Wald" auf Spurensuche gehen.

Thea Dorn hat sich durch preisgekrönte Romane, Theaterstücke und Essays einen Namen gemacht. Ihr neues Buch heißt die "Die Unglückseligen" – sie nimmt am Dienstag, 25. April, mit in die Extreme moderner Bio­medizin.