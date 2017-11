Villingen-Schwenningen. In Villingen wird die Brücke der Vockenhauser Straße, aus Richtung E-Center bis zur Friedrichstraße, am kommenden Wochenende, Samstag, 25. und Sonntag, 26. November, gesperrt. Der Grund: Das Stadtbauamt untersucht von Freitag bis Sonntag diese Brücke an der Nordeinfahrt von Villingen. "Hierzu werden am Freitag von der Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart (MPA) Sensoren zur Schwingungsmessung mit Hilfe einer Arbeitsbühne an der Brücke befestigt", teilt die Stadtverwaltung mit. Am Samstag und Sonntag müsse die Brücke gesperrt werden, damit ein 50 tonnenschwerer Autokran als Belastungsfahrzeug über die Brücke fahren und damit definierte Schwingungen auslösen kann. Der Autoverkehr werde parallel zur Vockenhauser Straße an der Brücke vorbeigeführt.