Villingen-Schwenningen Am WG zweimal Traumschnitt 1,0

Besondere Preise und Auszeichnungen: Der Preis der Schule (Note: 1,0 mit 855 Punkten ), der Preis des Oberbürgermeisters für den besten Abiturienten, ein e-fellows.net-Stipendium für hervorragende Abiturleistungen, der DMV-Abiturpreis für herausragende Leistungen im Fach Mathematik, der Chemiepreis der Firma FREI Lacke sowie der Vorschlag an die Studienstiftung des Deutschen Volkes gingen an ­Philipp Wehrstein. Der Preis der Schule (Note: 1,0 mit 831 Punkten), ein e-fellows.net-Stipendium für hervorragende Abiturleistungen, der Scheffelpreis für besondere Leistungen im Fach Deutsch sowie der Südwestmetall-Schulpreis Ökonomie für herausragende Leistungen im Fach Wirtschaft gingen an Julia Anselment. Der Preis der Schule, ein e-fellows.net-Stipendium für hervorragende Abiturleistungen sowie der Abiturpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft wurden Sandra Polkowski verliehen. Ebenfalls der Preis der Schule, ein e-fellows.net-Stipendium für hervorragende Abiturleistungen sowie ein weiterer Abiturpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft gingen an Alexander Di Prinzio. Ein weiterer Preis der Schule sowie ein e-fellows.net-Stipendium für hervorragende Abiturleistungen gingen an Anna Riegraf.

Weitere besondere Auszeichnungen: DMV-Abiturpreis für herausragende Leistungen im Fach Mathematik: Klara Beigel Abiturpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft: Saskia Haack Alfred-Maul-Gedächtnismedaille für hervorragende Leistungen im Fach Sport: Madeline Warth Preis der Schule für besonderes soziales Engagement (Förderunterricht für Flüchtlingsklassen): Marita Daoud Einen Schulpreis erhalten: Joshua Neu, Rosalie Kleyling, Linda Kornhaas, Sarah Götz, Melanie Fischer, Christian Fahl, Deborah Schlenker, Klara Beigel jnd Sandrine Rieger.

Ein Lob erhalten: Valentin Hauer, Marcel Hoffmann, Hannah Schiff, Madeline Warth, Julia Köppinger, Saskia Haack, Vanessa Grieshaber, Andy Haas, Bianca Schilling.

Die Abiturienten

Die Abiturienten des ­Abschlussjahrgangs 2017 sind: WGI J2/1: Julia Anselment, Kris Beck, John Budnik, Alexander di Prinzio, Adrian Muja, Sandra Polkowski, Sandrine Rieger, Anna ­Riegraf, Hannah Schiff, Deborah Schlenker, Alicia Schulter, Elena Tarabina, Julius Werne und Yannik Würthner.

WGW J2/2: Susanne Baumann, Romina Catterfeld, Josua Dufner, Fabien Ehlert, Christian Fahl, Sherin Fuchs, Denise Gretz, Franziska Grießhaber, Vanessa Grießhaber, Andy Haas, Valentin Hauer, Marcel Hoffmann, Alina Kanzler, Jonas Kimmig, Linda Kornhaas, Joshua Neu, Felix Obrowski, Lisa Pflaum, Viktoria Reichmann, Miriam Schüle und Nicolai Treyer. WGW J2/3: Asif Akbar, Melisa Alic, Monika Baumann, Klara Beigel, Marita Daoud, Ralf Dlugi, Violeta Erhard, Christian Falkenheiner, Justin Hynes, Christian Jauch, Jeremias Kärcher, Julia Köppinger, Niklas Lieb, Marigona Nimani, Lorenzo Pugggioni, Philip Sailer, Sabrina Wolf und Carmen Wössner. WGW J2/4: Enes Altun, Kristina Babojelic, Mario Bantle, Leon Baumann, Lilian Bentner, Denise Braun, Antonio Cervino, Kevin Erbert, Mona Hiermaier, Kubilay Ikizceli, Evren Ivgen, Rosalie Kleyling, Nick Michi, Nora Neumaier, Luca Pantel, Bianca Schilling, Esther Schüle, Alina Stockburger, Lilyana Todorova und Furkan Tuzun. WGW J2/5: Benjamin Falkenberg, Melanie Fischer, Nadine Fleig, Sarah Götz, Saskia Haack, Manuel Haugg, Marta Markiewicz, Sabrina Mawick, Niklas Müller, Esquiurley Parada Hechevaria, Patrick Paska, Verena Riester, Madeline Warth und Philipp Wehrstein.