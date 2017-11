VS-Villingen. Am Jugendherbergsweiher am Krebsgraben am Rande von Villingen wird im Laufe der Woche mit Baumfällungen entlang des Hochwasserdamms begonnen, die zur weiteren Planung des Hochwasserrückhaltebeckens erforderlich sind. Die Standsicherheit des Hochwasserrückhaltebeckens muss gewährleistet werden. Dazu müssen die angrenzenden Bäume in Vorgriff auf eine zukünftige Sanierung des Dammes in der vegetationslosen Periode gefällt werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Darüber hinaus wird das Wasser abgelassen, was dem Abbau der Stoffe im Sediment des Beckens dient. Das Becken wird den Winter über trocken bleiben. Es handelt sich dabei um eine gewässerverbessernde Maßnahme. Die Maßnahmen erfolgen in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde und dem ansässigen Angelverein, informiert die Stadt.