Villingen-Schwenningen Am Spielhaus sind die Balken morsch

VS-Obereschach (we). Der Platz wird nicht nur von vielen Kindern, sondern auch von den Grundschülern in den Pausen genutzt wird, um die Spielgeräte, die inzwischen in die Jahre gekommen sind, zu begutachten. Dabei stellten die Räte fest, dass insbesondere am Spielhaus Balken und Bretter morsch geworden sind. Deshalb wird man sich überlegen müssen, ob dieses entweder saniert, oder durch ein neues ersetzt werden muss. Ortsvorsteher Klaus Martin will Berechnungen anstellen, um dann dem Gremium einen Vorschlag zu machen.

Im Beisein von Rektor Martin Disch nahmen die Räte auch den Giebel über dem Eingang der Schule in Augenschein, der noch in diesem Sommer frisch gestrichen werden soll. Einstimmig sprach sich das Gremium für eine Umbenennung der ­Schule aus, die in Zukunft "Grundschule am Schlossberg" heißen soll, um sich vom Vereinshaus "Alte ­Schule" besser abzugrenzen. Zudem stimmte das Gremium der Abdichtung des Schutzdaches über dem Rathauseingang zum Preis von rund 1760 Euro einstimmig zu.

Anwohner protestieren