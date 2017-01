Villingen-Schwenningen Am "Schmotzigen" kennengelernt

Kennengelernt haben sich die beiden an einem "Schmotzigen Dunschtig" in Stockach. Anna Keller wurde dort 1928 geboren, Josef Keller erblickte 1930 das Licht der Welt in Sigmaringen und wuchs ebenfalls in Stockach auf.

Als Ehepaar lebten der Schuhmacher und die Köchin zehn Jahre lang in Tuttlingen, wo Josef Keller zunächst in einer Schuhfabrik arbeitete. Doch der Wunsch nach Selbstständigkeit ließ ihn nicht los. Er machte den ­Meister und griff 1959 zu, als sich in Villingen die Nachfolgefrage für eine Werkstatt in der Färberstraße stellte. Die Weiterbildung zum Orthophädie-Schuhmachermeister folgte und nach 18 Jahren der Umzug der Werkstatt in die Kanzleigasse, wo sie bis heute existiert. Tochter Gabriele Beitz übernahm das Geschäft 1995.

Anna und Josef Keller genießen es, in der Stadt noch immer von dankbaren Kunden angesprochen zu werden. Keller – der Name steht in Sachen Schuhwerk nämlich für Qualität.