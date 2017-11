Villingen-Schwenningen Am Samstag ist Sportparty in Neuer Tonhalle

Villingen-Schwenningen. Das Feld ist bestellt." Daniel Fleig hört sich unternehmenslustig und zufrieden zugleich an. Für die Zufriedenheit sorgt ein Blick zurück auf die vergangenen Wochen, in denen der Vorsitzende des Sportverbandes VS mit seinen Kollegen alle Hände voll zu tun hatte, die Sportparty für Samstag, 25. November, zu organisieren. Abläufe und Details Am Mittwochabend fand das jüngste Treffen der fleißigen Riege am Ort des Geschehens statt. Noch einmal wurden die Details beäugt und die Abläufe durchgegangen. Dann stand für alle fest: Es kann losgehen. An der Abendkasse gibt es noch sehr wenige Restkarten.