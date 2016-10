Villingen-Schwenningen. Wegen Nichtigkeiten kam es am Sonntag, gegen 3 Uhr, im Romäusring in Villingen zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen vier Männern im Alter von 20 bis 27 Jahren. In der Folge flogen auch die Fäuste unter den alkoholisierten Halbstarken. Zwei Personen wurden mit Platzwunden ins Klinikum gebracht, teilt die Polizei mit.