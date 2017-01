Villingen-Schwenningen Am Marbacher Knoten soll gelöst werden

Im ersten Bauabschnitt wurde bereits der Knotenpunkt Straßburger Straße/Schaffhauser Straße/Kirchdorfer Straße in einen Minikreisverkehr umgebaut und die südliche Bushaltestelle in der Schaffhauser Straße saniert. Nun will man an den Knotenpunkt Kirchdorfer Straße/Steinwiesenstraße/Forellenweg gehen und auch dort einen Minikreisverkehr bauen. Hatte man sich 2016 vergeblich um Fördergelder dafür bemüht, wurde der Antrag nun erneut gestellt und als Wohnumfeldmaßnahme eingestuft – so bestehe eine "realistische Chance" auf einen Zuschuss, so die Stadtverwaltung. Der Knotenpunkt gilt als Unfallschwerpunkt. Ihn zu entschärfen, soll nahezu eine halbe Million Euro kosten: Auf 488 000 Euro beziffert die Verwaltung die Gesamtkosten der Maßnahme. Beauftragt werden soll das Ingenieurbüro Breinlinger aus Tuttlingen.