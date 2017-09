Villingen-Schwenningen Am liebsten steht sie hinter der Theke

Die gebürtige Villingerin, die mit ihrem Mann Thomas Schnekenburger das neue Lokal betreiben wird, hat auch einiges vor. "Ich möchte vor allem an den Wochenenden junges Publikum ansprechen", berichtet sie von ihren Plänen. So soll an diesen Tagen der Brunnenputzer zu einer Musikneipe werden. "Ich will dem Lokal wieder neues Leben einhauchen", meint sie. Vor ihrer Ratzennest-Zeit hatte sie zwei Lokale in Schwenningen. Seit fast 25 Jahren steht Tanja Bergmann mittlerweile hinter Theken.